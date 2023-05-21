



Нетаниягу: дети харедим не должны получать меньше, чем светский ребенок

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подчеркнул, что "харедим и религиозный ребенок не должен получать меньше, чем светский ребенок", в ответ на споры вокруг средств, выделенных из запланированного государственного бюджета на харедимские школы, в которых не преподаются основные предметы, во время заседания кабинета министров у Стены Плача в воскресенье днем.



Ссылаясь на заявления против харедим, сделанные ведущей 12 канала в выходные дни, Нетаниягу подчеркнул: "Ребенок-харедим и религиозный ребенок не должен получать меньше, чем светский ребенок. Ребенок-харедим не наполовину ребенок. Никто не должен видеть клевету по телевидению и карикатуры, которые являются копированием антисемитской пропаганды. Никакие подстрекательства не помешают нам принять бюджет".



Нетаниягу добавил, что государственный бюджет должен быть принят "ради нашей безопасности и нашего будущего".



"Споры всегда возникают в последний момент, я верю, что мы их преодолеем. Для наших оппонентов — не развивайте ожидания, потому что вы будете только разочарованы", — сказал премьер-министр.







