



Нетаниягу: бюджет примем, правительство будет у власти все четыре года

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделал заявление для прессы перед голосованием по государственному бюджету.



"Я сказал оппозиции — не надейтесь, мы примем бюджет, мы всегда умеем удивить. Мы удивляли наших врагов в Газе, мы удивляли Иран. Мы удивим наших врагов и добьемся успеха", - сказал он.



По словам Нетаниягу, его правительство будет у власти все четыре года, и никакие выборы не понадобятся.



Он также подчеркнул, что план госбюджета вполне отвечает потребностям Израиля, а правительство намерено бороться с ростом уровня жизни и за бесплатное образование для детей в возрасте от нуля до трех лет.



"Я хотел бы поблагодарить моих коллег и каждого из 64 депутатов Кнессета за то, что они собрались вместе, за единство и, наконец, за дружбу", — отметил он.



Напомним, если государственный бюджет не будет принят, правительство будет автоматически распущено, а в Израиле назначат очередные выборы.



В преддверии голосования под зданием Кнессета собрались тысячи протестующих, выступающих против правительства, "грабящего государственную казну".



Тем временем, лидер оппозиции Яир Лапид резко высказался о госбюджете, заявив, что он является "нарушением" договора с гражданами Израиля.