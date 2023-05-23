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Нетаниягу: бюджет примем, правительство будет у власти все четыре года
23.05.2023 20:30 Алина Груднева

Нетаниягу: бюджет примем, правительство будет у власти все четыре года

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделал заявление для прессы перед голосованием по государственному бюджету.

"Я сказал оппозиции — не надейтесь, мы примем бюджет, мы всегда умеем удивить. Мы удивляли наших врагов в Газе, мы удивляли Иран. Мы удивим наших врагов и добьемся успеха", - сказал он.

По словам Нетаниягу, его правительство будет у власти все четыре года, и никакие выборы не понадобятся.

Он также подчеркнул, что план госбюджета вполне отвечает потребностям Израиля, а правительство намерено бороться с ростом уровня жизни и за бесплатное образование для детей в возрасте от нуля до трех лет.

"Я хотел бы поблагодарить моих коллег и каждого из 64 депутатов Кнессета за то, что они собрались вместе, за единство и, наконец, за дружбу", — отметил он.

Напомним, если государственный бюджет не будет принят, правительство будет автоматически распущено, а в Израиле назначат очередные выборы.

В преддверии голосования под зданием Кнессета собрались тысячи протестующих, выступающих против правительства, "грабящего государственную казну".

Тем временем, лидер оппозиции Яир Лапид резко высказался о госбюджете, заявив, что он является "нарушением" договора с гражданами Израиля.

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