



Нетаниягу: арабы могут захватить израильские поселения

Нетаниягу требует от сил безопасности подготовиться к возможной попытке арабов в Иудее и Самарии захватить израильские поселения.



Вчера вечером в штаб-квартире Центрального командования ЦАХАЛа состоялось заседание военного кабинета. На встрече обсуждалась ситуация в Иудее и Самарии после недавних терактов и попыток нападения, а также необходимость подготовки к возможному сценарию захвата израильских поселений в Иудее и Самарии, аналогичному кровавой бойне 7 октября.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Ранее на этой неделе один из израильских политических деятелей заявил израильским журналистам: "Мы не готовы к тому, что тысячи палестинцев переполнят Кфар-Сабу из Калкилии. Нам также нужен ответ в Иудее и Самарии. Возможность того, что силы безопасности ПА повернут стволы своих винтовок потив нас, не дает покоя".



По словам политического чиновника, премьер-министр Нетаниягу попросил военных разработать масштабный план действий на случай аналогичного инцидента в Иудее и Самарии. "Мы говорим о сценарии, когда 1000 человек приходят в населенный пункт и массово в него врываются. Мы должны подготовить ответные меры в Иудее и Самарии наряду с действиями против националистической преступности".



