



"Непреклонный" Байден ответил, может ли Украина бить по Москве и Кремлю

Президент США Джо Байден непреклонен в том, что американское оружие не должно использоваться для нанесения ударов по Москве или Кремлю после того, как он разрешил Украине использовать его в России. Об этом сообщает издание ABC.



У Байдена спросили, применялось ли уже оружие американского производства в России с тех пор, как он разрешил его использование, ограничив применение районами вблизи Харьковской области. Президент не дал прямого ответа, но ясно дал понять, что они не будут разрешены для использования в качестве мишени для столицы или резиденции правительства России.



"Они разрешены для использования вблизи границы, когда они используются по другую сторону границы для атаки конкретных целей в Украине. Мы не разрешаем наносить удары на 200 миль (322 км, - ред.) вглубь России и не разрешаем наносить удары по Москве, по Кремлю", - заявил Байден.



В то же время американский лидер отреагировал на заявления российского диктатора Владимира Путина, что поставка оружия для нанесения ударов по РФ является "прямым участием в войне".



"Я знаю его более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он не порядочный человек. Он диктатор, и ему приходится бороться за то, чтобы удержать свою страну и при этом не прекратить нападение. Мы не говорим о том, чтобы дать им оружие для нанесения ударов по Москве и Кремлю, для нанесения ударов прямо через границу, где они получают значительные обстрелы из обычного оружия, используемого россиянами для того, чтобы попасть в Украину и убивать украинцев", - заявил он.