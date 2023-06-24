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Франция предостерегает своих граждан от любых поездок в Россию
24.06.2023 19:45 Ирина Демьянова

Франция предостерегает своих граждан от любых поездок в Россию

Франция предостерегает своих граждан от любых поездок в Россию и внутри страны после того, как глава ЧВК "Вагнер" поднял восстание против военных и пригрозил маршем на Москву.

"Мы официально возражаем против любых поездок в Россию, учитывая очень высокую нестабильность военной ситуации и ситуации с безопасностью, а также решения о введении режимов антитеррористических операций в Москве и в некоторых регионах", — говорится в заявлении МИД.
 

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