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Навальному присудили Дрезденскую премию мира
04.04.2024 21:30 MIGnews.com

Навальному присудили Дрезденскую премию мира

Церемония награждения пройдет 12 мая в дрезденском государственном драматическом театре. Награду Алексея получит его жена Юлия Навальная.

Дрезденская премия мира присуждается за особые достижения против конфликтов, насилия и эскалации, и за выдающийся вклад в дело мира и международного взаимопонимания. 

До сегодняшнего дня ее лауреатами были двое россиян: бывший президент СССР Михаил Горбачев и советский офицер Станислав Петров, который в 1983 году предотвратил потенциальный ядерный конфликт между СССР и США. Алексей Навальный стал третьим россиянином, удостоенным этой награды. Увы, посмертно.

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