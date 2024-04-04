



Навальному присудили Дрезденскую премию мира

Церемония награждения пройдет 12 мая в дрезденском государственном драматическом театре. Награду Алексея получит его жена Юлия Навальная.



Дрезденская премия мира присуждается за особые достижения против конфликтов, насилия и эскалации, и за выдающийся вклад в дело мира и международного взаимопонимания.



До сегодняшнего дня ее лауреатами были двое россиян: бывший президент СССР Михаил Горбачев и советский офицер Станислав Петров, который в 1983 году предотвратил потенциальный ядерный конфликт между СССР и США. Алексей Навальный стал третьим россиянином, удостоенным этой награды. Увы, посмертно.