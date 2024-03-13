



Навальная о покушении в Вильнюсе: угрозы нас не остановят

Вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия прокомментировала покушение на соратника политика Леонида Волкова в Вильнюсе.



"ФБК такие угрозы не остановят. Мы понимаем, что они есть. Что какие бы меры безопасности не приняли, все равно количество ресурсов против нас – несравнимо большее. Но и нас больше. Честных людей больше. Всегда кто-то придет на наше место", - отметила она.



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Юлия не исключила, что после убийства ее мужа в тюрьме, Кремль возьмется за тех, кто покинул Россию.



"Тут даже не нужно отдельного приказа из Кремля: разные группы околопутинских бандитов будут пытаться выслужиться перед ним и показать, кто круче. Всем нужно осознать, наконец-то, что мы на войне с самым большим злом последних лет нашего века. Понимать это и учитывать в своей борьбе. И главное — не сдаваться, не опускать руки", - призвала она.



Напомним, что на Волкова напали возле его дома. Сначала в его машине разбили окно, распылив в лицо Леониду слезоточивый газ. После этого нападавший принялся избивать соратника Навального молотком для отбивных. В итоге, у него разбиты лицо, руки и ноги. В Вильнюсе пообещали, что все ответственные к покушению будут привлечены к ответственности.