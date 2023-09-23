



Научились пользоваться: В Швеции отменят налог на пластиковые пакеты

В ноябре 2024 года в Швеции больше не придется платить налог на пластиковые пакеты. По мнению правительства, шведы разумно используют пластиковые пакеты и больше "не нуждаются в ограничениях". Об этом пишет "Европульс".



Налог был введен в 2020 году. Он составляет 3 шведские кроны (25 евроцентов) и включен в стоимость продающихся пакетов на кассах магазинов. С помощью налога Швеция стремилась сократить объемы пластикового мусора в стране и достичь цели Европейского союза, предусматривающего использование максимум 40 пакетов на человека до 2026 года.



По данным Шведского агентства по охране окружающей среды, в 2019 году, до введения налога, шведы использовали в среднем 74 пластиковых пакета на человека в год, а к 2022 году это число упало до 17 штук.