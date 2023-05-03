



НАТО из-за китайской угрозы откроет офис в Токио

НАТО планирует открыть первый в Азии коммуникационный офис в Токио. Офис позволит альянсу проводить периодические консультации с Японией и ключевыми партнерами в регионе, такими как Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, поскольку Китай становится новым вызовом наряду с Россией. Об этом сообщает Nikkei Asia.



По данным источников агентства, НАТО и Япония подпишут Индивидуальную программу партнерства ITPP к саммиту Альянса в Вильнюсе 11-12 июля. Стороны намерены углубить сотрудничество в борьбе с киберугрозами, координировать позиции по новым и прорывным технологиям и обмениваться нотами по борьбе с дезинформацией.



План состоит в том, чтобы открыть в Токио в следующем году офис связи, в котором будет работать один сотрудник. НАТО имеет аналогичные офисы в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене, а также в Грузии, Украине, Боснии и Герцеговине, Молдове и Кувейте.



Намерение углублять сотрудничество взаимно. Япония планирует создать независимую миссию при НАТО, отделив ее от посольства в Бельгии, где она сейчас базируется.



Посол Дании в Японии Питер Таксо-Йенсен сказал Nikkei Asia в телефонном интервью, что офис связи НАТО станет первым в своем роде в Индо-Тихоокеанском регионе и “будет иметь не только символическое значение”.





Таксо-Йенсен отметил, что геополитический ландшафт резко изменился с тех пор, как НАТО опубликовала свою предыдущую Стратегическую концепцию в 2010 году.



"В то время Россия считалась потенциальным партнером, а Китай не упоминался. В 2022 году на Мадридском саммите лидеры союзников решили, что Россия больше не партнер, а враг, и что также было признано, что Китай может и будет влиять на трансевропейскую безопасность", – сказал он, добавив, что офис связи также будет контактировать с другими важными игроками в регионе, такими как Индия и АСЕАН.

