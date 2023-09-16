



НАТО готовит крупнейшие военные учения в истории

Североатлантический Альянс намерен в 2024 году провести крупнейшие в истории НАТО после холодной войны военные учения.



Информацию об этом в Осло подтвердил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.



Ожидается, что в масштабных учениях НАТО примут свыше 40 тысяч военных. Мероприятия будут проведены в ФРГ, Польше и странах Балтии.



Как сообщалось ранее, Бауэр также заявил, что Россия, напавшая на Украину, пыталась разделить альянс, однако в НАТО сделали все, чтобы наоборот объединиться.