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НАТО готовит крупнейшие военные учения в истории
16.09.2023 21:16 Алина Груднева

НАТО готовит крупнейшие военные учения в истории

Североатлантический Альянс намерен в 2024 году провести крупнейшие в истории НАТО после холодной войны военные учения.

Информацию об этом в Осло подтвердил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.  

Ожидается, что в масштабных учениях НАТО примут свыше 40 тысяч военных. Мероприятия будут проведены в ФРГ, Польше и странах Балтии.

Как сообщалось ранее, Бауэр также заявил, что Россия, напавшая на Украину, пыталась разделить альянс, однако в НАТО сделали все, чтобы наоборот объединиться.

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