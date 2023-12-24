



Напряжение между Ираном и РФ нарастает: посол вызван "на ковер"

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить ему ноту протеста.



По данным издания IRNA, речь идет о поддержке со стороны РФ на Российском-Арабском форуме сотрудничества призыва к мирному разрешению конфликта с ОАЭ в отношении трех остров в Персидском заливе.



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Иранское внешнеполитическое ведомство призвало Москву уважать территориальную целостность Исламской республики и суверенитет.



"Правительство Исламской Республики Иран считает любые претензии любой стороны по этому поводу неприемлемыми", - обиделись в МИД Ирана.