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Напряжение между Ираном и РФ нарастает: посол вызван "на ковер"
24.12.2023 16:18 Алина Груднева

Напряжение между Ираном и РФ нарастает: посол вызван "на ковер"

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить ему ноту протеста. 

По данным издания IRNA, речь идет о поддержке со стороны РФ на Российском-Арабском форуме сотрудничества призыва к мирному разрешению конфликта с ОАЭ в отношении трех остров в Персидском заливе.

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Иранское внешнеполитическое ведомство призвало Москву уважать территориальную целостность Исламской республики и суверенитет. 

"Правительство Исламской Республики Иран считает любые претензии любой стороны по этому поводу неприемлемыми", - обиделись в МИД Ирана.

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