



Начинает работу Международный Реестр ущерба от российской агрессии

Первоначально Реестр будет сосредоточен на одной критической категории, а именно на поврежденном или уничтоженном жилищном имуществе украинцев.



Международный Реестр убытков в следствие агрессии РФ начнет принимать первые заявления 2 апреля 2024 года. Об этом сообщается на сайте Реестра в среду, 27 марта.



"2 апреля 2024 года RD4U (Реестр ущерба от российской агрессии) официально открывает процесс подачи заявлений о возмещении нанесенного ущерба, убытков или травм, причиненных российской агрессией против Украины", - говорится в сообщении.



Отмечается, что историческое открытие и презентация пройдут в Гааге в рамках министерской конференции "Восстановление справедливости для Украины" при присутствии генсекретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, руководителей международных организаций и топ-чиновников из более чем 60 государств.



Совет RD4U решил открыть Реестр для подачи заявлений, доказательств и связанной информации, убедившись, что уже создана необходимая документальная и техническая базы.



"Успех в продвижении вперед потребует постоянной поддержки со стороны всех заинтересованных сторон. Реестр убытков для Украины продолжит свою работу с самоотверженностью и решительностью отстаивать справедливость для украинского народа в соответствии со своим мандатом", - заявил председатель правления Роберт Спано.



Указано, что первоначальный запуск 2 апреля будет сосредоточен на одной критической категории, а именно на поврежденном или уничтоженном жилищном имуществе. Разрушение домов во время войны оказывает огромное влияние на жизнь людей. Ожидается, что в этой категории будет подано от 300 тысяч до 600 тысяч заявлений.



Реестр планирует запустить дополнительные категории в ближайшее время с особым акцентом на заявлениях от лиц, наиболее пострадавших от войны, а также заявлениях, связанных с повреждением или разрушением объектов критической инфраструктуры Украины.



"Потом появятся другие категории. Поэтапный подход гарантирует, что Реестр сможет способствовать эффективной подаче заявлений и подготовиться к скорейшей обработке и регистрации заявлений", - говорится в сообщении.



Международный Реестр ущерба - это первая составляющая Глобального Компенсационного механизма, разработку которого инициировало Министерство юстиции Украины еще в мае 2022 года вместе с международными партнерами. Компенсационный механизм состоит из Реестра убытков, Компенсационной комиссии и Фонда.



Напомним, ранее в марте в столице Украины открыли офис Реестра ущерба. Он создан под эгидой Совета Европы. Украинцы смогут подавать соответствующие заявления прямо в Киеве.