



Набиуллина намерена защищать замороженные активы Кремля

Кремль предупредил о "катастрофических последствиях", если Европейский союз приступит к реализации планов по конфискации российских активов, хранящихся в западных банках.



Некоторые западные банки лоббируют против предложений ЕС перераспределить миллиарды евро процентов, полученных от замороженных российских активов, сообщили высокопоставленные источники в отрасли, опасаясь, что это может привести к дорогостоящим судебным разбирательствам.



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Как сообщил 28 февраля Brussels Signal, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен рассмотреть возможность использования прибыли от замороженных российских активов для закупки военных поставок для Украины.



"Пришло время начать разговор об использовании прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военного оборудования для Украины", - заявила она в своем выступлении в Европейском парламенте 28 февраля, призвав ЕС "сделать больше" в области оборонной политики.



"Не может быть более яркого символа и лучшего применения этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни".



Фон дер Ляйен заявила, что угроза войны для ЕС "может быть, и не неминуема, но и не невозможна".



21 марта лидеры ЕС согласились продолжить работу над планом по использованию до 3 миллиардов евро в год для поставок оружия в Украину, поскольку блок пытается поддержать борьбу Украины с Россией, которая по-прежнему будет владеть основными замороженными активами. Лидеры заявили, что средства могут быть использованы в течение нескольких месяцев.



"Мы слышали заявления из Брюсселя о том, что доходы от наших активов никому не принадлежат", - заявил журналистам 22 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Это не так. Они принадлежат держателям активов, владельцам активов".



Отвечая на сообщение СМИ о том, что некоторые банки опасаются, что впоследствии могут быть привлечены к ответственности со стороны России, если будут участвовать в переводе денег в Украину, Песков сделал, как показалось, тонко завуалированное предупреждение: "Юридический отдел любого банка понимает катастрофические последствия таких действий по экспроприации активов как для банка, так и для страны в целом и для европейской экономики".

"Если такие решения будут реализованы, это будет иметь очень серьезные последствия для тех, кто их принимал и реализовывал".



Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина 22 марта высказалась по этому вопросу, после того как банк удержал процентные ставки на огромном уровне в 16 процентов.



"Что касается действий ЕС в отношении замороженных активов, то решения будут приняты, и мы примем соответствующие меры для защиты наших интересов", - сказала Набиуллина.



