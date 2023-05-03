На коронацию британского монарха не пригласили представителей РФ и Беларуси
Великобритания не пригласила на коронацию британского монарха Чарльза III лидеров России, Беларуси и еще 5 стран. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
"Агентство отметило, что Великобритания не направляла приглашение на церемонию коронации короля Чарльза лидерам семи стран: России, Беларуси, Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы", - говорится в сообщении.
Официальная церемония коронации нового правителя Соединенного Королевства состоится 6 мая 2023 года.
Напомним, представители этих же стран также не получали приглашения на похороны королевы Елизаветы II.