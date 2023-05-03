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На коронацию британского монарха не пригласили представителей РФ и Беларуси
03.05.2023 23:34 Ирина Демьянова

На коронацию британского монарха не пригласили представителей РФ и Беларуси

Великобритания не пригласила на коронацию британского монарха Чарльза III лидеров России, Беларуси и еще 5 стран. Об этом  сообщило  агентство Reuters со ссылкой на источник.

"Агентство отметило, что Великобритания не направляла приглашение на церемонию коронации короля Чарльза лидерам семи стран: России, Беларуси, Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы", - говорится в сообщении.

Официальная церемония коронации нового правителя Соединенного Королевства состоится 6 мая 2023 года.

Напомним, представители этих же стран также не получали приглашения на похороны королевы Елизаветы II.
 

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