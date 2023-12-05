



Путин обсудит с арабскими лидерами войну в Газе

Президент России Владимир Путин отправится в ближневосточное турне на фоне продолжающейся войны между Израилем и ХАМАСом.



Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



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По его словам, 6 декабря Путин отправится в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. С арабскими лидерами он намерен обсудить возможность урегулирования военного конфликта на Ближнем Востоке.



Песков подтвердил, что на следующий день в Москву прибудет президент Ирана Эбрагим Раиси, с которым Путин обсудит ситуацию в Газе.



Стоит отметить, что Путин озаботился урегулированием ситуации на Ближнем Востоке, пока его собственная страна воюет против Украины.