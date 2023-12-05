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Путин обсудит с арабскими лидерами войну в Газе
05.12.2023 22:30 Алина Груднева

Путин обсудит с арабскими лидерами войну в Газе

Президент России Владимир Путин отправится в ближневосточное турне на фоне продолжающейся войны между Израилем и ХАМАСом.

Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, 6 декабря Путин отправится в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.  С арабскими лидерами он намерен обсудить возможность урегулирования военного конфликта на Ближнем Востоке. 

Песков подтвердил, что на следующий день в Москву прибудет президент Ирана Эбрагим Раиси, с которым Путин обсудит ситуацию в Газе.

Стоит отметить, что Путин озаботился урегулированием ситуации на Ближнем Востоке, пока его собственная страна воюет против Украины.

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