



Морское агентство работает над разрешением кризиса в Красном море

Международная морская организация (IMO) "неустанно" работает над разрешением кризиса в Красном море, который серьезно нарушает глобальные перевозки грузов, заявил AFP ее глава Арсенио Домингес.



Поддерживаемые Ираном хуситы с ноября совершили десятки нападений на корабли в Красном море, атакуя суда, которые, как они утверждают, связаны с Израилем, в знак "солидарности" с палестинцами на фоне войны Израиля с ХАМАСом в Газе.



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Несмотря на ответные удары США и Великобритании, повстанческая группировка продолжает совершать нападения, обстреляв в прошлый вторник американское судно Star Nasia и британское судно Morning Tide.



"ИМО, агентство ООН, отвечающее за безопасность на море, работает над тем, чтобы "стороны продолжали переговоры, чтобы ситуация не ухудшилась еще больше, и мы могли вернуться к безопасной морской среде", - говорит генеральный секретарь организации Домингес.



"Мы неустанно работаем над координацией действий, которые приведут к решению проблемы", - добавляет Домингес из лондонской штаб-квартиры ИМО.

