



Моди приезжал к Путину забрать своих граждан с чужой войны

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля прибыл в Россию с двухдневным визитом. Вчера за ужином Моди поднял вопрос об участии индийских граждан в войне с Украиной и попросил Путина вернуть всех завербованных домой.



Путин, у которого союзников и покупателей (а это не одно и то же) осталось не так уж и много, согласился.



Россия уволит из армии всех завербованных на войну в Украине граждан Индии, об этом рассказали телеканалу NDTV осведомленные источники.



“У вас свои идеи, вы очень энергичный человек. Вы умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа”, — заявил Путин в ходе неформальной встречи с Моди в резиденции Ново-Огарево.



Власти Индии еще в начале года обращались к Москве по поводу оказавшихся на войне в Украине соотечественников. Министерство иностранных дел Индии просило Минобороны РФ позволить индийцам покинуть армию, не дожидаясь сроков истечения контрактов, писало издание The Hindu.



В индийском МИДе утверждали, что индийцы обманом попали в российскую армию. Действовавшие на территории Индии вербовщики предлагали гражданам страны “высокооплачиваемую работу в России”, а молодым людям обещали помочь с поступлением в частные российские вузы. Однако все в итоге оказались на путинской войне Украиной.



