



Мобилизованных в РФ бросили в заснеженном поле

В России продолжается частичная мобилизация. В сети начала распространяться информация о том, что мобилизованных из Пермского края везли в "учебку" более 600 километров – только для того, чтобы бросить в заснеженном поле без палаток и сухпайков.



Сообщения об этом появилась в сообществе "ЧП Березники" в социальной сети "ВКонтакте". На видео видно, как мобилизованные мужчины вынуждены собственноручно разводить огонь в заснеженном поле.



Автор видео утверждает, что новоиспеченных солдат выгрузили из автобуса, даже не довезя до учебного центра.



Около 8 утра 29 сентября мужчин высадили из автобуса в поле, предупредив, что им придется ночевать в нем с вещами.



"Вот так вот ребята. Мы, мобилизованные люди, приехали в поле. Выгрузили.. Ни**я [ничего] нет. Жжем костер. Потихоньку разбираем вон... Разговаривает с вами старший лейтенант медицинской службы запаса, призвали по мобилизации. Никто не ждет. Вот так вот сумки стоят, майданы. Очередь из автобусов. Обещали к завтрашнему утру. Даже палатку с печкой не дали. Ну а че тебе в поле? И пофиг. Автобус уехал. Никто никому не нужен. Сухпая не было. Подъемных не было. Ничего не было. Как стадо баранов загнали. Сами мобилизовываемся потихонечку. Выбираем старших, организовываем, чтобы группа. Все", - говорит автор видео анестезиолог-реаниматолог из роддома Березников Дмитрий Секарин.

