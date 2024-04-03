



Мнение ООН: Израиль намерено расстрелял гумковой WCK

Франческа Альбанезе, специальный докладчик ООН по ситуации с правами на "палестинских территориях", заявила, что Израиль намеренно нанес удар и убил семерых работников гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK).



"Зная, как действует Израиль, я считаю, что израильские войска намеренно убили работников WCK, чтобы доноры ушли и гражданские лица в Газе могли спокойно продолжать голодать. Израиль знает, что западные страны и большинство арабских стран и пальцем не пошевелят ради палестинцев", - написала Альбанезе в социальных сетях.



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Специальный докладчик ООН не предоставила никаких доказательств в поддержку своего утверждения, которое было расценено комментаторами как "теория заговора".



