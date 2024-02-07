



Мизулина отправилась в тур запугивать студентов России

Екатерина Мизулина сегодня пообщалась со студентами Уральского федерального университета.



Когда один из оппонентов среди студентов сказал, что “солдаты-срочники оказались совершенно бесполезны, их нужно переучивать”, Мизулина прямо со сцены пригрозила юноше “привлечением к ответственности за дискредитацию нашей армии”.

Студент поспешил публично извиниться. Да и кто б не извинился, понимая, что еще сегодня вся твоя жизнь может сильно измениться не в лучшую сторону.



Вот, что об этом мероприятии пишут соцсети.

Мизулина на встрече со студентами пригрозила привлечь студента к уголовной ответственности за слова о бесполезности срочников в армии, якобы это их оскорбляет.

У меня вопросы, нахуя он задаёт Мизулиной (штатной доносчице) вопросы и нахуя они вообще припёрлись на эту встречу? pic.twitter.com/gqplPFlirK — жЫтель.рф-77рег (@jitel_rf) February 6, 2024

Вы только представьте,как Мизулина прётся от всего этого. Бездарная овца без профессии,без таланта и харизмы вдруг стала "звездой".Незамужняя и бездетная 38-летняя тётка ездит по стране и рассказывает детям о том,что VPN-сервисы-это портал а ад.

«Ад - это твоя башка, тётенька» pic.twitter.com/7zjTUZfGWT — ZubastyCat (@Nikolay07091960) February 6, 2024

Главная стукачка страны Мизулина, пригрозила студенту УрФУ статьёй о «дискредитации», за то что он сказал, что не видит смысла в срочной службе. Какая же она мерзкая, те что от страха ей аплодируют не лучше. Парню респект pic.twitter.com/QFWXCM2LQz — Alipat Sultanbegova 🏳️‍🌈🫂 (@sultanbegova) February 6, 2024

VPN, особенно бесплатный, это вообще портал в ад! ... Это очень большая дыра в вашем устройстве"- Мизулина на встрече со школьниками в Екатеринбурге.

Приехала она в дублёнке за 319 тысяч рублей, чтобы рассказать школьникам про угрозу от США. pic.twitter.com/YcnUAzs4dB — LaraFilinskayaUkraine🇺🇦 (@LaraFilinni) February 5, 2024