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Мизулина отправилась в тур запугивать студентов России
07.02.2024 12:56 Катя Шульц

Мизулина отправилась в тур запугивать студентов России

Екатерина Мизулина сегодня пообщалась со студентами Уральского федерального университета.

Когда один из оппонентов среди студентов сказал, что “солдаты-срочники оказались совершенно бесполезны, их нужно переучивать”, Мизулина прямо со сцены пригрозила юноше “привлечением к ответственности за дискредитацию нашей армии”. 
Студент поспешил публично извиниться. Да и кто б не извинился, понимая, что еще сегодня вся твоя жизнь может сильно измениться не в лучшую сторону.

Вот, что об этом мероприятии пишут соцсети.


 
 
 

 

 

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