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На фестивале в Томске дети стреляли по мишеням Зеленского Байдена и Столтенберга
06.12.2023 12:32 Mignews

На фестивале в Томске дети стреляли по мишеням Зеленского Байдена и Столтенберга

В российском Томске проведен фестиваль "Мирный воин РФ", на котором организаторы предложили детям особый способ выражения "патриотизма и любви к родине".

На одной из локаций установили тир, где вместо традиционных мишеней использовали фотографии лидеров других стран: президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, а также Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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Идея фестиваля была представлена как попытка формирования у подрастающего поколения ценностей "патриотизма и любви к родине". 

Вот только использование фотографий зарубежных лидеров в качестве мишеней на тире ну уж никак не назовешь цивилизованным "патриотическим воспитанием". 

 

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