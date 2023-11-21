



Минобороны Великобритании: "Россия воспитывает из похищенный детей - убийц"

Как сообщается в сообщении Министерства обороны Великобритании, похищенные в Украине дети, сейчас находятся в специальных лагерях, где из них делают убийц.



По информации представителей Минобороны Великобритании, не менее 11 тыс. похищенных из Украины детей находятся в 43 лагерях на территории России.



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В Минобороны Великобритании подчеркнули, что право на жизнь и ключевые свободы этих детей поставлено под угрозу, их воспитывают в духе ненависти к Украине.

