



Минобороны Молдовы и Румынии отреагировали на ракеты РФ "у себя над головой"

Министерства обороны Молдовы и Румынии отреагировали на заявление о том, что две российские ракеты пересекли воздушное пространство их стран.



«Ответственные структуры учреждения в 10:18 обнаружили ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над селом Мокрая Приднестровского региона, а впоследствии над селом Косеуцы Сорокского района, направляясь в сторону Украины. Отметим, что Министерство обороны в сотрудничестве с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает нарушение воздушного пространства Республики Молдова». – говорится в пресс-релизе МО Молдовы.



Со своей стороны, МИД вызвал кремлевского посла для того, чтобы "указать российской стороне на недопустимое нарушение воздушного пространства в результате пересечения российской ракетой суверенной территории Республики Молдова".



Тем временем, Министерство обороны Румынии не подтвердило информацию о пролете российских ракет над территорией страны и отметило, что ракеты ни разу не пересекали воздушное пространство страны, добавив, что "ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована на радиолокационных системах восточнее границы".



Ранее Главнокомандующий ВСУ Залужный сообщил, что был зафиксирован пролет вражеских ракет в воздушном пространстве Молдовы и Румынии.



Аналогичную информацию озвучил представитель ПС Юрий Игнат, отмечая, что воздушные силы Украины имели возможность сбить эти вражеские ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу.



