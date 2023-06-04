



Министры “Ликуда” отменили участие на произраильском митинге в Нью-Йорке

Несколько министров “Ликуд” отменили свое запланированное появление на произраильском митинге в Нью-Йорке в воскресенье вечером по просьбе секретаря кабинета министров Йосси Фукса примерно за полтора часа до его начала, сообщил 12 канал.



Фукс обратился с просьбой свести к минимуму присутствие министров “Ликуда” на митинге, поскольку там, согласно данным канала, “слишком много министров”. В результате министр инноваций, науки и технологий Офир Акунис и министр экономики Нир Баркат отменили свое выступление.

Министр по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Амихай Шикли не получал такой просьбы, поскольку его должность требует его участия.



"Марш – благое дело. Одного-двух представителей достаточно, а пол-правительства не нужно", – ответили на запрос в аппарате премьер-министра.



12 канал предполагает, что реальная мотивация просьбы не участвовать в марше заключалась в том, чтобы избежать неловких сцен протестов израильских эмигрантов и американских евреев, выступающих против правительственной судебной реформы.



Среди министров в Нью-Йорке, которые должны были участвовать в параде, также были министр алии и интеграции Офир Софер, министр общественной дипломатии Галит Дисталь Атбариан, министр по делам Иерусалима и еврейской традиции Меир Поруш, министр наследия Амихай Элиягу и министр труда Йоав Бен-Цур.



“Нетаниягу и его коалиция поняли: протестующие будут протестовать и подчеркивать нелегитимность диктаторского правительства. Американская администрация знает, что это нелегитимное правительство против воли народа и поэтому не пригласила Нетаниягу в США, а жесткие протесты сегодня только укрепили бы позиции американской администрации”, – написало в ответ одно из движений протеста против правительственных судебных реформ. “На самом деле, министры и члены Кнессета от “бибистской” партии отправились в отпуск в Нью-Йорк за наш счет. Добавьте это к 14 миллиардам шекелей, которые граждане Израиля платят в этом году, чтобы подсудимый мог уклониться от Уголовного судебного разбирательства"



Парад "Празднование Израиля" – это ежегодное мероприятие в Нью-Йорке, приуроченное к Дню независимости Израиля, и в этом году парад является 58-м по счету. На параде будут представлены различные типы еврейских организаций, такие как прогрессивная организация Амейну и ортодоксальные еврейские дневные школы.



“Большинство людей на параде приходят не ради израильских министров, они приходят потому, что хотят поддержать Израиль”, – сказал один из организаторов.



Президент Ицхак Герцог записал специальное видео в честь парада, которое должно быть опубликовано до самого мероприятия, чтобы охладить политическую напряженность. В видео Герцог сказал: “Давайте воспользуемся этой возможностью, чтобы работать вместе в духе солидарности и напомнить себе о силе нашего единства и единства духа мира и братства, чтобы строить, обновлять и исцелять”.

