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Министры иностранных дел Израиля и Ливии провели первую в истории встречу
27.08.2023 21:30 Евгения Маркова

Министры иностранных дел Израиля и Ливии провели первую в истории встречу

Министр иностранных дел Эли Коэн встретился с ливийской коллегой Наджлой Мангуш на прошлой неделе в Италии. Об этом сообщает МИД Израиля.

Министры встретились, чтобы обсудить возможность сотрудничества и сохранения объектов еврейского наследия в Ливии. Речь шла о израильской гуманитарной помощи и помощи в сельском хозяйстве, водном хозяйстве и многом другом.

Эли Коэн назвал встречу  “первым шагом” в налаживании связей между странами.

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