



Министры экономики Израиля и Японии подписали соглашение об инновациях

Министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат и японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоши Нисимура встретились 4 сентября в Тель-Авиве и подписали соглашение об экономике и инновациях между своими странами.



Нисимура привел торговую делегацию из 80 представителей японских компаний, поскольку Токио и Иерусалим изучают возможное соглашение о свободной торговле, которое расширит их коммерческие отношения на сумму 3,3 миллиарда долларов.



“Японский бизнес обладает огромным потенциалом для инвестирования в Израиль и расширения торговли с одной из ведущих экономик мира. Наши страны связывают глубоко укоренившиеся исторические и культурные связи, основанные на общих ценностях и инновационном мышлении”, – сказал Баркат.



Баркат также встретился с министром цифровой трансформации и министром финансов Японии, а также с другими официальными лицами. Баркат и Нисимура выступили на ежегодной конференции JIIN (Японо-израильская инновационная сеть).

