



Министр обороны: Каждый террорист пойдет либо в суд, либо на кладбище

Министр обороны Йоав Галлант заявил в воскресенье, что Израиль стремится к спокойствию, но без колебаний будет действовать против террора, поскольку напряженность остается высокой после серии палестинских нападений.



Галлант сказал, что Израиль “будет действовать решительно и решительно против любого, кто угрожает нашим гражданам. Каждый террорист пойдет либо в суд, либо на кладбище”.



“Мы предпримем наступательные и активные действия против тех, кто пытается навредить нашим детям. Любой, кто помогает террористам, пострадает. Если нужно, мы снесем их дома”, – сказал Галлант на военной базе на окраине поселения Бейт-Эль.



“Мы не позволим проливать нашу кровь. Мы сделаем все необходимое, чтобы привлечь их к ответственности», – продолжил министр. “В то же время мы хотим успокоить жителей района. Любой, кто ведет себя хорошо, сможет работать и зарабатывать на жизнь. Мы хотим лучшего будущего для палестинского населения, для всех, кто соблюдает закон”, – добавил он.