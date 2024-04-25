



Милей сталкивается с протестами из-за сокращения бюджетов университетов

Сотни тысяч аргентинцев вышли на улицы Буэнос-Айреса на антиправительственный марш против сокращения бюджета государственных университетов, что стало самым крупным протестом против болезненных мер жесткой экономии, принятых президентом Хавьером Милеем.



Демонстрации стали последним примером растущей напряженности в связи с сокращением расходов, которое помогает преодолеть глубокий бюджетный дефицит, но приводит к трудностям в реальной экономике.



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На маршах, организованных профсоюзами в столице и за ее пределами, развевались транспаранты с надписями "Защитим государственные университеты", "Учеба - это право" и "Вверх с бюджетом, вниз с планом Милея".



Милей, борясь с экономическим кризисом, унаследованным от многолетних правительственных перерасходов, использует "шоковую терапию" для сокращения бюджета, которая помогла государству получить трехмесячный бюджетный профицит в начале года.



Но эти сокращения сильно ударили по государственному сектору. Государственные университеты Аргентины, предлагающие бесплатное обучение на бакалавриате, в значительной степени зависят от государственного финансирования.



"Образование - один из фундаментальных столпов нашей идеологии. У нас нет желания закрывать университеты", - заявил пресс-секретарь президента Мануэль Адорни, защищая позицию правительства и призывая к мирному шествию.



Иван Массари, преподаватель биологии и генетики, сказал, что бесплатное образование необходимо защищать, потому что это лучший способ выровнять общество и создать доступ к возможностям для всех.



"Государственное образование - это инструмент для социальных преобразований", - сказал он. "Это возможность для человека развивать себя, вносить вклад в общество и строить свое будущее".

