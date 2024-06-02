



МI5 поручено сосредоточиться на шпионах РФ, Китая и Ирана

Британская контрразведка МI5 получила поручение сосредоточиться на российских, китайских и иранских шпионах.



Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства.



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Уточняется, что МI5 поручено привлечь больше ресурсов для борьбы со шпионажем и государственными угрозами.



По данным издания, фокус внимания контрразведки был смещен из-за войны в Украине, растущего числа китайских агентов в Британии и использование Ираном организованной преступности.



По словам источника, около 20 сотрудников посольства КНР в Британии могут быть шпионами.