



Меркель могут попросить из Бундестага вслед за Шредером

Апелляция Герхарда Шредера относительно “изгнания” его офиса из Бундестага потерпела крах. Высший административный суд Берлина-Бранденбурга принял решение об отказе в содержании офиса экс-канцлера и сотрудников в здании парламента



В ФРГ за последние 50 лет сложилась традиция предоставлять бывшим главам правительства бюро в Бундестаге. Есть такое и у Ангелы Меркель. Последует ли офис Меркель вслед за офисом Шредера?



“Если что-то практиковалось в течение длительного времени, как в случае с офисом экс-канцлера, для отказа от этой практики необходимо прочное и объективное обоснование. Его критерии должны применяться ко всем. Если суд утверждает, что Шредер больше не выполняет никаких обязанностей, вытекающих из его былого канцлерства, и, следовательно, не имеет права на офис, то тот же критерий должен применяться и к экс-канцлеру Меркель”, — заявил эксперт по конституционному праву, профессор Университета Аугсбурга Йозеф Франц Линднер.



Как напомнил его коллега Фолькер Беме-Несслер из Университета Ольденбурга, после ухода с поста Меркель говорила, что намерена жить частной жизнью. “Это не похоже на тяжелый труд на благо Германии. Но никто не ставит под сомнение ее офис”, — сказал он. Эксперт недоволен решением суда в отношении Шредера, так как оно нарушает принцип “равного подхода ко всем со стороны правового государства”.

