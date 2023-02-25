



Мексика сохранит дипломатическое присутствие в Перу

Министерство иностранных дел Мексики заявило в субботу, что страна сохранит свое дипломатическое и консульское представительство в Перу, и пообещало держать каналы связи открытыми, сожалея при этом о решении Перу отозвать своего посла из Мексики, пишет Reuters.



Недавно избранный президент Перу Дина Болуарте объявила в пятницу об отзыве посла страны в Мексике Мануэля Херардо Талавера в ответ на комментарии ее мексиканского коллеги, назвавшего ее правительство неконституционным, а бывшего президента Кастильо "незаконно свергнутым".



Кастильо содержится в предварительном заключении в течение 18 месяцев после попытки закрыть Конгресс указом, чтобы избежать судебного разбирательства по делу об импичменте.



Смещение Кастильо вызвало волну протестов с требованиями отставки Болуарте, роспуска Конгресса, внесения изменений в конституцию и освобождения Кастильо, в результате которых погибло по меньшей мере 60 человек.

