



Перу отзывает своего посла из Мексики

Президент Перу Дина Болуарте объявила в пятницу, что отзывает посла страны из Мексики в ответ на комментарии мексиканского президента, назвавшего ее правительство неконституционным, сообщает Reuters.



Болуарте сказала, что замечания, сделанные ранее в пятницу Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором о ее администрации, противоречат международному праву на невмешательство.



Болуарте стала президентом южноамериканской страны 7 декабря после того, как бывший президент Педро Кастильо был подвергнут импичменту после попытки распустить Конгресс.



Болуарте обвинила Лопеса Обрадора в поддержке попытки Кастильо совершить "государственный переворот".



"Своими заявлениями г-н Лопес нарушает принцип международного права о невмешательстве во внутренние дела, а также касающиеся защиты и продвижения демократии", — заявила она в телеобращении.



Лопес Обрадор заявил на пресс-конференции в пятницу, что Мексика продолжит поддерживать Кастильо, поскольку он был "незаконно свергнут".