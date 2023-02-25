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Перу отзывает своего посла из Мексики
25.02.2023 20:33 Евгения Маркова

Перу отзывает своего посла из Мексики

Президент Перу Дина Болуарте объявила в пятницу, что отзывает посла страны из Мексики в ответ на комментарии  мексиканского президента, назвавшего ее правительство неконституционным, сообщает Reuters.

Болуарте сказала, что замечания, сделанные ранее в пятницу Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором о ее администрации, противоречат международному праву на невмешательство.

Болуарте стала президентом южноамериканской страны 7 декабря после того, как бывший президент Педро Кастильо был подвергнут импичменту после попытки распустить Конгресс.

Болуарте обвинила Лопеса Обрадора в поддержке попытки Кастильо совершить "государственный переворот".

"Своими заявлениями г-н Лопес нарушает принцип международного права о невмешательстве во внутренние дела, а также касающиеся защиты и продвижения демократии", — заявила она в телеобращении.

Лопес Обрадор заявил на пресс-конференции в пятницу, что Мексика продолжит поддерживать Кастильо, поскольку он был "незаконно свергнут".

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