Новости » Политика
Медведев требует убийства Зеленского
03.05.2023 19:32 Алина Груднева

Медведев требует убийства Зеленского

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к убийству президента Украины Владимира Зеленского.

Таким образом он прокомментировал ночную атаку беспилотников на Кремль.

"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции", - сказал он.

Медведев цинично сравнил президента Украины с нацистским диктатором Адольфом Гитлером, который "тоже не подписывал акт капитуляции".

"Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница", - констатировал он.

Что примечательно, ранее Зеленский опроверг распространяемые Кремле сообщения о том, что Киев якобы причастен к ночному удару по Кремлю.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы