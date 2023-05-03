



Медведев требует убийства Зеленского

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к убийству президента Украины Владимира Зеленского.



Таким образом он прокомментировал ночную атаку беспилотников на Кремль.



"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции", - сказал он.



Медведев цинично сравнил президента Украины с нацистским диктатором Адольфом Гитлером, который "тоже не подписывал акт капитуляции".



"Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница", - констатировал он.



Что примечательно, ранее Зеленский опроверг распространяемые Кремле сообщения о том, что Киев якобы причастен к ночному удару по Кремлю.

