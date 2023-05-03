



Кремль обвинил Украину в попытке убить Путина: видео удара по Кремлю

В России обвинили Украину в попытке покушения на президента РФ Владимира Путина.



По данным российских СМИ, такое заявление после ночной атаки по резиденции российского лидера при помощи беспилотников сделали в Кремле.



"Россия расценивает атаку на резиденцию президента как спланированную террористическую акцию. Попытка атаки БПЛА по Кремлю - это попытка покушения на Путина", — сказано в заявлении.



В Москве обвинили Киев в безуспешной "попытке ударить дронами по Кремлю", за что пригрозили ответить. По словам пресс-секретаря Кремля, Путина в тот момент предполагаемого нападения в Кремле не было.



"Российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника, атаковавших Кремль, пострадавших нет. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры, где и когда сочтет нужным" , - добавили в Кремле.









