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Кремль обвинил Украину в попытке убить Путина: видео удара по Кремлю
03.05.2023 14:58 Алина Груднева

Кремль обвинил Украину в попытке убить Путина: видео удара по Кремлю

В России обвинили Украину в попытке покушения на президента РФ Владимира Путина.

По данным российских СМИ, такое заявление после ночной атаки по резиденции российского лидера при помощи беспилотников сделали в Кремле.

"Россия расценивает атаку на резиденцию президента как спланированную террористическую акцию. Попытка атаки БПЛА по Кремлю - это попытка покушения на Путина", — сказано в заявлении.

В Москве обвинили Киев в безуспешной "попытке ударить дронами по Кремлю", за что пригрозили ответить. По словам пресс-секретаря Кремля, Путина в тот момент предполагаемого нападения в Кремле не было.

"Российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника, атаковавших Кремль, пострадавших нет. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры, где и когда сочтет нужным" , - добавили в Кремле.




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