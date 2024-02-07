



Медведев пригрозил НАТО "апокалипсисом" и ракетами "со спецбоеголовками"

Замглавы Совфеда РФ Дмитрий Медведев разразился новыми угрозами в адрес стран НАТО и Евросоюза.



"Сунак, Шольц, Макрон, норвежские, финские, польские и прочие начальники из натовских стран талдычат, что "мы должны быть готовы к войне с Россией". И хотя Россия многократно говорила об отсутствии планов конфликта со странами НАТО и ЕС, крайне опасная болтовня на эту тему продолжается", - возмутился он.



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По словам Медведева, война между РФ и странами НАТО "не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ".



Он подчеркнул, что совокупный военный бюджет Североатлантического Альянса может достигать полутора триллионов долларов.



"Поэтому, ввиду несопоставимости наших военных потенциалов, у нас просто не останется выбора. Ответ будет асимметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему", - пригрозил он.