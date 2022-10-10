



Медведев о взрыве на Крымском мосту: Ответом может быть уничтожение террористов

Бывший президент России и действующий заместитель председателя Совета безопасности РФ ДМитрий Медведев впервые отреагировал на взрыв, произошедший на Крымском мосту.



В интервью журналистке Надане Фридрихсон политик призвал к "прямому уничтожению террористов" после удара по мосту, сообщает РБК. По словам Медведева, именно этого ждут россияне.



"Заказчик и исполнитель преступления – несостоявшееся государство Украина. Это террористический акт и диверсия, совершённые криминальным киевским режимом. Сомнений нет, да и не было. Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России", - заявил Дмитрий Медведев.



