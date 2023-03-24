



Макрон взбесил противников пенсионной реформы, тайком сняв дорогие часы

Вокруг президента Франции Эммануэля Макрона разгорелся скандал из-за жеста с дорогими часами в прямом эфире.



В частности, он явился в них на интервью на фоне массовых протестов против пенсионной реформы.



На видео запечатлен момент, как Макрон во время разговора случайно стукнул часами о стол, после чего, продолжая говорить, опустил руки и незаметно снял их. Этот жест не удалось скрыть от пользователей.



В соцсетях предположили, что французский лидер пришел на интервью в часах Bell and Rose, которые стоят примерно 2400 евро.

