



Макрон считает, что с Орбаном еще не все потеряно

Президент Франции Эммануэль Макрон уверен в том, что венгерского премьер-министра Виктора Орбана все еще можно переубедить в вопросе поддержки финансирования Украины на 50 миллиардов евро.



По данным The Guardian, об этом он сказал в пятницу, 15 декабря.



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Макрон считает, что венгерского премьера можно переубедить в этом вопросе после Нового года, поскольку Орбан все еще хочет получить новые средства для своей страны от Евросоюза.



По словам французского лидера, премьер-министр Венгрии также объявил о том, что не намерен блокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, если Киев проведет все необходимые реформы до марта.