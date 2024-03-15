Макрон ответил на ядерный шантаж Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал российскому лидеру Владимиру Путину прекратить свои ядерные угрозы.
Соответствующее заявление он сделал в интервью TF1.
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"Не стоит угрожать, когда у вас есть ядерное оружие", - призвал Макрон.
По словам французского лидера, ядерные державы имеют определенную ответственность за недопущение эскалации.
"Они должны прежде всего чувствовать себя защищенными. Когда речь идет о ядерном оружии, много слов не нужно. Это накладывает на нас ответственность за недопущение эскалации", - добавил Макрон.