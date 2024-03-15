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Макрон ответил на ядерный шантаж Путина
15.03.2024 04:36 Алина Груднева

Макрон ответил на ядерный шантаж Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал российскому лидеру Владимиру Путину прекратить свои ядерные угрозы.

Соответствующее заявление он сделал в интервью TF1.

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"Не стоит угрожать, когда у вас есть ядерное оружие", - призвал Макрон.

По словам французского лидера, ядерные державы имеют определенную ответственность за недопущение эскалации.

"Они должны прежде всего чувствовать себя защищенными. Когда речь идет о ядерном оружии, много слов не нужно. Это накладывает на нас ответственность за недопущение эскалации", - добавил Макрон.
 

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