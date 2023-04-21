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Макрон обсудил с Байденом Украину, Китай и Судан
21.04.2023 07:30 Ирина Демьянова

Макрон обсудил с Байденом Украину, Китай и Судан

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора в четверг с президентом США Джо Байденом обсудил такие темы, как ситуация в Украине, Китае и Судане, сообщил офис Макрона в Елисейском дворце.

“В то время, когда Украина продолжает быть жертвой российской агрессии, два президента обменялись мнениями о последних событиях на местах, а также о поддержке, оказываемой Украине в военных действиях. Они подтвердили свою решимость продолжать эту поддержку в долгосрочной перспективе“, — добавили в Елисейском дворце.
 

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