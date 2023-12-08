



Макрон не переубедил Орбана. Венгрия не пустит Украину в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон не переубедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в Европейский Союз. Об этом сообщает французское издание Le Point.



Напомним, эта встреча состоялась 7 декабря в Париже, и ее главной целью было попытаться найти компромисс по поддержке Украины и отговорить Венгрию блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.



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После встречи с президентом Франции премьер Венгрии заявил изданию Le Point, что ЕС "не готов и не может" принять Украину по ряду причин. В частности, назвал Украину "одной из самых коррумпированных стран мира".



Более того, он не намерен способствовать "плохому решению" ЕС по Украине. То есть – поддержать ее вступление.



"Позиция Венгрии ясна в преддверии саммита Еврокомиссии в декабре", – позже написал Орбан в соцсети Х (Twitter).



В целом встречу с Макроном Орбан назвал "отличной".



Надо сказать, что на прошлой неделе с премьером Венгрии уже разговаривал президент Евросовета Шарль Мишель. Сейчас он находится с визитом в Китае, но досрочно прекратит его, потому что Орбан угрожает сорвать саммит лидеров ЕС в конце года – где и будет решаться вопрос о начале переговоров.



В письме от 4 декабря Орбан призвал Мишеля снять переговоры о вступлении Украины с повестки дня, чтобы избежать "провала" ввиду отсутствия консенсуса по этому вопросу.