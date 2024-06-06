



Макрон: Франция передаст Украине пять истребителей

Франция передаст Украине в рамках военной помощи пять многоцелевых истребителей Mirage 2000.



По данным Le Figaro, такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.



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По его словам, французы будут обучать украинцев летать на этих истребителях. Макрон подчеркнул, что самолеты планируется передать до конца 2024 года.



"Завтра мы начнем новую программу сотрудничества и объявим о поставке серии Mirage 2000-5 - французских боевых самолетов, которые позволят Украине защищать свою землю и воздушное пространство. С завтрашнего дня мы начинаем программу подготовки пилотов и передадим эти самолеты до конца года", - подчеркнул он.



Также Франция займется подготовкой украинской бригады в составе 4,5 тысячи человек. Украинцев обучат и вооружат.



"Франция выступает за мир, но против его установления ценой капитуляции Украины", - подчеркнул Макрон.