



Макрон: Европа может быть уничтожена

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил сегодня, 25 апреля, с речью, в которой предупредил, что Европа “может погибнуть или быть уничтоженной”.



“Мы должны обеспечить надежную оборону для европейского континента, мы переживаем глубокие изменения в концепции безопасности. Европе необходимо изменить направление в обороне. Существует опасение, что Европа умрет", - сказал Макрон.



Он также добавил: “Европа может остаться позади в ближайшие десятилетия, мы находимся на переломном этапе и должны сделать больше, чтобы справиться с соперниками, которые быстро вооружаются”.



Макрон охарактеризовал ситуацию как ту, в которой Европа противостоит крупным региональным державам. «Ценности европейской либеральной демократии подвергаются все более жесткой и подрывной критике”, - отметил он.

