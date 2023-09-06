



МАХАШ опротестовал приговор девушке - бойцу МАГАВа

Департамент внутренних расследований полиции (МАХАШ) при прокуратуре подал сегодня в окружной суд Иерусалима апелляцию на решение мирового суда города по делу бойца МАГАВа, Ориан Бен-Халифа.



Суд оправдал девушку по обвинению в попытке воспрепятствовать правосудию. Это обвинение было предъявлено в дополнение к ее осуждению за “атаку” против арабки в Старом городе около двух лет назад.



Нападение, приписываемое женщине-полицейской, произошло 4 ноября 2021 года во время оперативного мероприятия в Иерусалиме. Бен Халифа тогда был назначена бойцом охраны в этом районе и должен был обеспечивать выполнение приказа. На место происшествия прибыла арабская девушка Хана Салим, и в течение короткого времени между ними возникла конфронтация, дошедшая до физического насилия.



Суд над Бен Халифа стал символом борьбы правых в поддержку полиции и солдат. Во время вынесения приговора по делу обвиняемого у здания суда прошла демонстрация поддержки. Демонстранты размахивали израильскими флагами и кричали: "Оправдать!"

