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МАГАТЭ: Иран близок к созданию ядерного оружия, как никогда
25.04.2024 17:02 Алина Груднева

МАГАТЭ: Иран близок к созданию ядерного оружия, как никогда

Иран в настоящее время близок к созданию ядерного оружия, как никогда раньше.

Такое заявление в интервью в интервью Deutsche Welle сделал глава МАГАТЭ Рафаэль Грорсси.

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По его словам, до получения в достаточном количестве обогащенного урана для создания атомной бомбы Ирану остаются скорее недели, чем месяцы.

По мнению главы МАГАТЭ, создание функционирующей ядерной боеголовки требуется, помимо производства обогащенного урана, "множество других вещей" - например, проведение испытаний.

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