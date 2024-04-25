



МАГАТЭ: Иран близок к созданию ядерного оружия, как никогда

Иран в настоящее время близок к созданию ядерного оружия, как никогда раньше.



Такое заявление в интервью в интервью Deutsche Welle сделал глава МАГАТЭ Рафаэль Грорсси.



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По его словам, до получения в достаточном количестве обогащенного урана для создания атомной бомбы Ирану остаются скорее недели, чем месяцы.



По мнению главы МАГАТЭ, создание функционирующей ядерной боеголовки требуется, помимо производства обогащенного урана, "множество других вещей" - например, проведение испытаний.