



Мадуро объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента

Президент Венесуэлы Николас Мадуро будет баллотироваться на выборах президента, чтобы обеспечить себе еще один шестилетний срок, в ходе голосования, запланированного на 28 июля, сообщила правящая Социалистическая партия.



Мадуро, 61-летний бывший профсоюзный лидер, был провозглашен кандидатом от Социалистической партии вице-президентом Диосдадо Кабельо и вышел на сцену большой спортивной арены, чтобы обратиться к сторонникам.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Есть только один исход - победа народа 28 июля", - сказал Мадуро, одетый в ярко-красную куртку на молнии. "Они не смогли остановить нас и не смогут".



Согласно последним опросам, 13,9% венесуэльцев планируют голосовать за Мадуро, что значительно уступает 54,5% кандидата от оппозиции Марии Корины Мачадо.



Но хотя Мачадо выиграла праймериз оппозиции в октябре, было неясно, появится ли она в избирательном бюллетене после того, как высший суд страны подтвердил запрет на занятие ею государственных должностей.



У кандидатов есть время до 25 марта, чтобы зарегистрироваться, и остается неясным, назовет ли оппозиция замену Мачадо, на которую оказывают все большее давление, чтобы она выбрала себе замену.

