



Лукашенко запретил сельхозработникам увольняться без специального разрешения

Специалисты и работники сельхозпредприятий не имеют права уволиться или найти другую работу без разрешения руководителя. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании.



“Еще раз хочу публично об этом сказать. Сегодня ни один специалист, ни один руководитель сельхозпредприятия не может быть переведен на другую работу или уволиться без решения председателя райисполкома. Уволился – никто в стране не может его взять на работу, пока он с предыдущего места работы не представит справку, характеристику нормальную. И по вертикали. Ни один председатель райисполкома и прочие по их областному реестру тоже не может бросить работу. Пора уже навести порядок с кадрами. То же самое – ни один механизатор, доярка и так далее в сельхозпредприятии (колхозе, совхозе) не может шагу ступить влево-вправо без решения руководителя. Замкнутая вертикаль и ответственность”, – передает его слова пресс-служба.



Требование ввести запрет на перемещение руководителей и специалистов на селе без ведома областных и районных исполкомов Лукашенко озвучил еще в октябре прошлого года, а затем несколько раз упоминал свой приказ.



“Я еще раз повторяю: крепостного права быть не должно ни в коем случае. Но все это должно быть управляемо. Что это за порядок такой: мы готовим здесь аграриев, выпускаем сотнями, сотнями, а у нас кадров не хватает в сельском хозяйстве!” – заявил тогда Лукашенко.