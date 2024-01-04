



Лукашенко запретил привлекать его к ответственности после отставки

Александр Лукашенко официально запретил судить его и членов его семьи после того, как он сложит с себя полномочия.



По данным пресс-службы президента Беларуси, он подписал соответствующие поправки к Конституции.



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Таким образом, после сложения полномочий Лукашенко и его семья сохранят за собой и за своими активами право на неприкосновенность, а также охрану и право пользования государственной недвижимостью.



Поправка предполагает, что ни он, ни его родственники не будут отвечать за какие-либо преступления, совершенные, пока Лукашенко занимал пост президента. Когда же он умрет, его похоронят за счет госбюджета.