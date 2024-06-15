



Лукашенко: я не антисемит, но в коррупционном списке половина - евреи

Президент Беларуси Александр Лукашенко отличился антисемитским высказыванием.



Соответствующее заявление он сделал, комментируя коррупционный скандал в стране, в котором замешаны три десятка человек, в том числе, Игорь Брыло, который был его помощником по Витебской области.



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"Перечислены три десятка человек. Вы меня извините, я не антисемит, но больше половины -евреи. Это те, что у нас особое, привилегированное положение занимают, что воруют и не думают о своем будущем", - сказал Лукашенко.



По его словам, перед законом все должны быть равны: "и евреи, и белорусы, и украинцы, русские и поляки".



Стоит отметить, что это уже далеко не первый антисемитский выпад со стороны Лукашенко.