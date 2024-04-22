



Лукашенко перепутал картошку с нефтью

Александр Лукашенко поручил министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергею Масляку найти нефть и полезные ископаемые в стране.



”Скажу прямо: надо копать и искать. Кроме этого, надо, чтобы ты заставил всех в этом направлении работать. Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно. Вот если хоть в какой-то степени решишь эту задачу — это памятник можно ставить в любом месте”, — цитирует БелТА главу государства.



Лукашенко заявил, что не верит в то, что в Беларуси нет крупных нефтяных месторождений. Он добавил, что в сфере разведки и добычи нефти в стране работает только одна компания, но несмотря на хорошие показатели, ей необходима конкуренция. “Не мы придумали — конкуренция должна быть. Надо больше мнений, больше впечатлений и прочее”, — заключил Лукашенко.



